Об этом говорят синоптики. После активных снегопадов 5 и 6 декабря сегодня на территории региона продолжает сыпать снег. Прогнозы говорят, что стихать он начнет лишь к выходным.

Кроме того, на фоне роста атмосферного давления температура воздуха снижается, морозы крепнут. В предстоящие двое суток днем -5-8, ночью местами до 11 мороза.