Об этом говорят синоптики. После активных снегопадов 5 и 6 декабря сегодня на территории региона продолжает сыпать снег. Прогнозы говорят, что стихать он начнет лишь к выходным.
Кроме того, на фоне роста атмосферного давления температура воздуха снижается, морозы крепнут. В предстоящие двое суток днем -5-8, ночью местами до 11 мороза.
СК «Мега-Лада» поделился фотографиями арены, которую готовят к сезону ледового спидвея
Ребенок на операционном столе
ДТП было зарегистрировано накануне на территории Сергиевского района (фото)
Они будут действовать на всех трех линиях конвейера
Ответственность понесут лица, которые следят за содержанием магистралей
Если верить синоптикам, встречать 2018 год мы будем с небольшим снежком при температуре в -9-14
Исследование проведут по трем направлениям