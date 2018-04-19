Ответ на этот вопрос искали участники городского форума «Культура Тольятти-2030: новое измерение», который состоялся на днях в ДКиТ и Библиотеке Автограда.

В рамках форума работали пять тематических секций, а также круглый стол «Актуальные проблемы культуры Тольятти». Организатором круглого стола выступила команда фестиваля музыки и искусства «Тремоло», который теперь проводится с использование гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Модератором – стал автор идеи и директор фестиваля Алексей Возилов.

Сам по себе состав спикеров за круглым столом говорит о том, что разговор был серьезным и не пустым. Выступили режиссер молодежного театра «Вариант» Галина Швецова-Скрипинская, член попечительского совета «Тремоло» Евгений Прасолов, директор хореографической школы им. М.М. Плисецкой Надежда Горковенко, директор Музея актуального реализма Ирина Яновская, экс-руководитель департамента по строительству администрации Тольятти, а ныне активный и думающий горожанин Аркадий Эстрин, актер театра «Колесо» и резидент проекта «Литературная среда» в бар-клубе «Штаны» Андрей Амшинский, резидент проекта «Все в стихах» Ната Федянина, директор объединения «Библиотеки Тольятти» Валентина Юсупова, режиссер первого тольяттинского полнометражного фильма «Костя» Роман Карпоголов. А поскольку круглый стол был открытым и прийти на него мог любой желающий, в зале собрались еще порядка 30 гостей.

Участники круглого стола пришли к выводу, что Тольятти имеет хороший потенциал для развития культуры: в городе много людей, заинтересованных в решении культурных проблем, в профильных учреждениях масса активов для их решения. Важно качественно, информационно и административно объединить усилия всех заинтересованных лиц.

Именно ради этого все разработки участников круглого стола переданы в департамент культуры городской администрации. Организатор дискуссии – команда фестиваля музыки и искусств «Тремоло» – надеется, что все их учтут при разработке стратегии развития культуры нашего города на ближайшие годы.