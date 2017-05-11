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11 мая 2017
10:26:25

К чемпионату мира будут готовить пятерых тольяттинских гандболисток

Вместе с тренером «Лады» они получили вызов на учебно-тренировочный сбор национальной команды  России. Он будет проходить с 25 по 31 мая в Новогорске с последующим выездом до 4 июня на контрольные игры в Турцию.

По окончании финальной серии чемпионата России с «Ростов-Доном» в расположение главной дружины страны в Подмосковье должны отправиться гандболистки «Лады» Дарья Дмитриева, Ксения Карпачёва, Елизавета Малашенко, Дарья Самохина и Елена Уткина, а также специалист по работе с вратарями тольяттинского клуба Любовь Каляева. Те сборницы, которые 26-27 мая будут задействованы в составах «Ростов-Дона», «Астраханочки», «Звезды» и «Кубани» на «Финале четырех» Кубка России в Ростове-на-Дону, присоединятся к ним 29-го числа.

Главная цель российской сборной – отборочные матчи европейской квалификации чемпионата мира с командой Польши, с которой подопечные Евгения Трефилова сразятся по системе плей-офф: 9 июня дома в Астрахани и 15 июня на выезде в Кошалине. Победитель по сумме двух встреч получит право выступить на ЧМ-2017 в Германии с 1 по 17 декабря. К настоящему моменту участие на ближайшем «мундиале», помимо его организаторов – немок, гарантировано для действующих чемпионок Европы – норвежек, а также для Нидерландов, Франции и Дании (по результатам Евро-2016).




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