Об этом сообщили сегодня в ОАО «РЖД». Компания реализует комплексную программу по обеспечению транспортной безопасности во время проведения мундиаля во всех городах, где пройдут матчи. Программа включает в себя строительство новых зон досмотра, оснащение вокзалов современным досмотровым оборудованием и модернизацию систем видеонаблюдения.

Дополнительно в работе привлекут более тысячи инспекторов. Все сотрудники, ответственные за обеспечение транспортной безопасности, проходят специальную подготовку и аттестацию.

Всего в 2018 году компания закупит и установит на объектах Дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО «РЖД») 136 стационарных металлообнаружителей, 129 рентгеновских установок, 75 комплексов радиационного контроля и 73 аппарата для обнаружения паров и следов вредных веществ.