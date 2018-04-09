Об этом сообщили в «РЖД». В настоящее время ведутся работы по оборудованию и подключению станций в регионах страны. Чтобы воспользоваться сервисом бесплатного доступа в интернет, пассажиру необходимо один раз пройти авторизацию – в дальнейшем его мобильное устройство будет автоматически подключаться к сети на любом вокзале, включенном в единую сеть Wi-Fi.

К старту чемпионата добавится возможность авторизации по номеру билета на поезд. Таким образом, иностранные болельщики пройдут верификацию при первом подключении и смогут пользоваться интернетом на всех вокзалах городов-участников Чемпионата мира по футболу. Кроме того, в мае этого года ОАО «РЖД» также сможет предложить своим клиентам бесплатную услугу по скачиванию развлекательного контента с помощью приложения «Попутчик».