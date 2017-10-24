Как рассказал глава компании Николя Мор, они будут выводиться на российский авторынок поэтапно. Через пару лет местные автолюбители получат возможность приобрести два совершенно новых автомобиля. И еще четыре модели бренда к 2019-му сменят поколение.
Выпуск остальных десяти новинок и смена генераций у семи моделей запланированы на более поздний период. Мор пообещал, что к 2026 году все мощности предприятия будут загружены полностью. Речь идет об одной линии в Ижевске и трех в Тольятти.
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