Как рассказал глава компании Николя Мор, они будут выводиться на российский авторынок поэтапно. Через пару лет местные автолюбители получат возможность приобрести два совершенно новых автомобиля. И еще четыре модели бренда к 2019-му сменят поколение.

Выпуск остальных десяти новинок и смена генераций у семи моделей запланированы на более поздний период. Мор пообещал, что к 2026 году все мощности предприятия будут загружены полностью. Речь идет об одной линии в Ижевске и трех в Тольятти.