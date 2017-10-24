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24 октября 2017
08:40:34

К 2026 году АВТОВАЗ хочет выпустить 12 новых моделей

Как рассказал глава компании Николя Мор, они будут выводиться на российский авторынок поэтапно. Через пару лет местные автолюбители получат возможность приобрести два совершенно новых автомобиля. И еще четыре модели бренда к 2019-му сменят поколение.

Выпуск остальных десяти новинок и смена генераций у семи моделей запланированы на более поздний период. Мор пообещал, что к 2026 году все мощности предприятия будут загружены полностью. Речь идет об одной линии в Ижевске и трех в Тольятти.




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