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30 марта 2018
07:26:41

К 2019 году в России вырастут пособия по безработице

Минтруд РФ приступил к разработке соответствующего закона.  Уведомление об этом появилось на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В нем также говорится о необходимости повысить уровень доступности социальной поддержки ищущих работу граждан. Пособие  является одним из элементов защиты от безработицы, однако размеры минимальной и максимальной величин выплаты не менялись с 2009 года.

«В настоящее время пособие не обеспечивает необходимого уровня замещения утраченного заработка даже на уровне прожиточного минимума", — подчеркнули в Минтруде. "Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - январь 2019, добавили в ведомстве.




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