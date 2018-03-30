Минтруд РФ приступил к разработке соответствующего закона. Уведомление об этом появилось на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В нем также говорится о необходимости повысить уровень доступности социальной поддержки ищущих работу граждан. Пособие является одним из элементов защиты от безработицы, однако размеры минимальной и максимальной величин выплаты не менялись с 2009 года.

«В настоящее время пособие не обеспечивает необходимого уровня замещения утраченного заработка даже на уровне прожиточного минимума", — подчеркнули в Минтруде. "Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - январь 2019, добавили в ведомстве.