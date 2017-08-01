Известный в Тольятти и за его пределами автор-исполнитель, поэт, актёр скончался в больнице в ночь на 31 июля. Причиной смерти предварительно называется инфаркт.

В горадминистрации сообщили, что прощание с Юрием Панюшкиным пройдёт с 11:00 до 12:00 2 августа в часовне на Баныкинском кладбище и принесли свои соболезнования близким Юрия Михайловича.

Фото: горадминистрация Тольятти