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13 ноября 2017
08:16:40

Юпитер и Венера устроят небесное представление

Как сообщает Роскосмос, увидеть его можно на предстоящей неделе по утрам на всей территории России, если не будет облаков. 

Уже сейчас крупнейшую планету Солнечной системы можно наблюдать на юго-восточном горизонте как яркое светило. Юпитер восходит сразу следом за Венерой. А сегодня утром, как говорят астрономы, они «поцелуются». Их будет разделять расстояние менее полградуса.

Источник НСН




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