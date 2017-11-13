Как сообщает Роскосмос, увидеть его можно на предстоящей неделе по утрам на всей территории России, если не будет облаков.
Уже сейчас крупнейшую планету Солнечной системы можно наблюдать на юго-восточном горизонте как яркое светило. Юпитер восходит сразу следом за Венерой. А сегодня утром, как говорят астрономы, они «поцелуются». Их будет разделять расстояние менее полградуса.
Источник НСН
Свыше 800 домов Жигморя ограничат в подаче газа завтра, 14 ноября...
На сегодняшний день в город прибыло 17 машин...
Голосование за будущего президента пройдёт в марте 2018 года...
Водитель из Тольятти чуть не понес расходы в 60 с лишним тысяч рублей за вовремя неоплаченные штрафы...
Житель Самары поймал щуку весом до 10 кг...ФОТО
Сегодня Сергей Анташев официально представил руководителя аппарата администрации Татьяну Блинову...
Она таит в себе немало опасностей, уверены специалисты...