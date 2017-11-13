Как сообщает Роскосмос, увидеть его можно на предстоящей неделе по утрам на всей территории России, если не будет облаков.

Уже сейчас крупнейшую планету Солнечной системы можно наблюдать на юго-восточном горизонте как яркое светило. Юпитер восходит сразу следом за Венерой. А сегодня утром, как говорят астрономы, они «поцелуются». Их будет разделять расстояние менее полградуса.