В преддверии праздника на Центральной площади «старого города» построили красочный снежный городок с горкой, лабиринтом и снежными фигурами. В общественном проекте приняли активное участие городская молодежь, представители бизнес сообщества, дорожные службы и все неравнодушные тольяттинцы, желающие внести свой вклад в новогоднюю атмосферу города. Курировала проект заместитель главы городского округа Тольятти – руководитель аппарата администрации Татьяна Блинова.

За неделю организаторам удалось провести подготовительные работы и построить зимнюю площадку для детских забав. Городок возводился в несколько этапов. Сначала сотрудники рынка «Кунеевский» и УК №4 подготовили специальные короба, в которых несколько дней спрессовывался снег для строительства снежных фигур.

Чтобы не затягивать процесс, короба колотили во внерабочее и даже в ночное время. Заполнить их снегом, а также организовать снежные насыпи помогли специалисты МБУ «Зеленстрой» и ООО «Автодоринжиниринг».

В минувшую субботу инициативная группа горожан вышла на площадь, чтобы начать строительство городка. Большую помощь в проведении работ оказали студенты «Тольяттинского химико-технологического техникума» и «Тольяттинского электротехнического техникума». Благодаря их стараниям за пять часов из обычной горы снега появился настоящий архитектурный снежный комплекс, включающий детский лабиринт и мини-горку. Завершающие работы были проведены сегодня, 20 декабря. Из спрессованных блоков студенты творческих специальностей Тольяттинского государственного университета вырезали и раскрасили фигуры, символизирующие наступающий новый год.

Поддержать силы строителей и накормить их вкусными обедами помогли компания «Папа Пекарь» и кондитерская фабрика «СлаСти». Данный общественный проект еще раз показал, что инициатива городского сообщества может быть поддержана и реализована даже без бюджетных затрат.

Теперь тольяттинцы могут прийти на Центральную площадь и оценить результаты трудов тех, кто проявил инициативу и сделал доброе важное дело – подарил радость детям к новогоднему празднику.