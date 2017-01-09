Мальчик 12 лет был сбит автомобилем на проспекте Степана Разина, когда переходил проезжую часть по всем правилам. Наезд на ребенка совершил 34-летний водитель «Гранты», не пожелавший пропустить подростка, хотя обязан был это сделать. Мальчик попал в больницу, у него закрытая черепно-мозговая травма и тупая травма живота.
В отношении водителя вынесено определение о возбуждении административного дела. В ГИБДД Тольятти подчеркивают, что зимой, помимо сложных погодных условий, необходимо учитывать и то, что городская дорожная сеть далека от идеала. Водитель обязан соблюдать все необходимые меры безопасности и избегать возникновения аварийных ситуаций вплоть до полной остановки транспортного средства.
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