В преддверии Нового 2018 года отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по г. Тольятти при участии департамента культуры администрации Тольятти в рамках дополнительных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма проводит конкурс творческих работ «Ёлочное украшение по тематике Правил дорожного движения».



На конкурс предоставляются поделки ручной работы. Они принимаются в детских библиотеках города с 1 по 15 декабря 2017 года. Итоги будут подведены на празднике «Безопасная ёлка», который пройдёт 23 декабря 2017 года в торговом центре «Акварель».