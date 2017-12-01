В преддверии Нового 2018 года отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по г. Тольятти при участии департамента культуры администрации Тольятти в рамках дополнительных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма проводит конкурс творческих работ «Ёлочное украшение по тематике Правил дорожного движения».
На конкурс предоставляются поделки ручной работы. Они принимаются в детских библиотеках города с 1 по 15 декабря 2017 года. Итоги будут подведены на празднике «Безопасная ёлка», который пройдёт 23 декабря 2017 года в торговом центре «Акварель».
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