С начала велосезона по собственной неосторожности на дорогах города пострадали 4 несовершеннолетних. Накануне в ГИБДД задокументировали ДТП с участием 17-летней велосипедистки, двигавшейся по проезжей части ул. Вокзальной.

В районе дома №116 в нарушение правил она решила повернуть налево на дороге, имеющей более одной полосы. В результате произошло столкновение с автомобилем «Лада Гранта». В отношении девушки составлен административный протокол, который будет направлен на комиссию по делам несовершеннолетних.