С начала велосезона по собственной неосторожности на дорогах города пострадали 4 несовершеннолетних. Накануне в ГИБДД задокументировали ДТП с участием 17-летней велосипедистки, двигавшейся по проезжей части ул. Вокзальной.
В районе дома №116 в нарушение правил она решила повернуть налево на дороге, имеющей более одной полосы. В результате произошло столкновение с автомобилем «Лада Гранта». В отношении девушки составлен административный протокол, который будет направлен на комиссию по делам несовершеннолетних.
Это сделали студенты ТГУ.
Об этом сообщили в региональной прокуратуре
До этого она выиграла в лотерею 30 долларов и потратила их на ещё один билет
Расслабляться не стоит.
ДТП произошло накануне Сызранском районе
Она - суперфиналист конкурса чтецов «Живая классика».
Это данные оперативного мониторинга цен на продовольственные товары