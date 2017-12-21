Он пройдет сегодня в полдень в Доме офицеров Самарского гарнизона. Во время мероприятия подведут спортивные итоги уходящего года, а также наградят победителей региональных, всероссийских и международных соревнований.
В их числе – юные спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Как рассказали в управлении физкультуры и спорта администрации, на празднике также будут чествовать наставников и тренеров. «Олимпийский бал юных спортсменов Самарской области» проводится ежегодно с 1996 года, и нынешний станет уже 22-м по счету.
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