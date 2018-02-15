Бойцы школы каратэ «Рекорд» примут участие в международных соревнованиях «Берлин Оупен». Это весьма значимый европейский турнир, на который уже заявились около тысячи участников из 25-ти стран мира.

Также большая группа воспитанников «Рекорда» примет участие в Межрегиональных соревнованиях памяти героя России Алексея Дергунова. Они стартуют в Тольятти уже завтра. Возраст участников – от 6 до 15 лет. Поединки будут проходить в зале Поволжской Академии Боевых Искусств.

Фото АСМ "СПОРТИКО"