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15 февраля 2018
11:41:58

Юные тольяттинские спортсмены едут в Германию

Бойцы школы каратэ «Рекорд» примут участие в международных соревнованиях «Берлин Оупен». Это весьма значимый европейский турнир, на который уже заявились около тысячи участников из 25-ти стран мира.

Также большая группа воспитанников «Рекорда» примет участие в Межрегиональных соревнованиях памяти героя России Алексея Дергунова. Они стартуют в Тольятти уже завтра. Возраст участников – от 6 до 15 лет. Поединки будут проходить в зале Поволжской Академии Боевых Искусств.

Фото АСМ "СПОРТИКО"




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