Соревнования собрали около 400 гимнасток из Самары, Тольятти, Ульяновска, Москвы. Дворец детского и юношеского творчества Автограда на турнире представляли две команды, выступающих по программе 3 юношеского разряда. Команда «Мотылек» по итогам соревнований заняла второе место, команда «Барбариски» стала третьей.