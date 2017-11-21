Приобретут их за счет средств областного бюджета. Подарками обеспечат детей в возрасте от 2 до 15 лет (включительно на 31.12.2017), в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; а также подростков (16-17 лет), проживающих в многодетных семьях, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов (включительно на 31.12.2017).

Для организованных детей, посещающих школы и дошкольные образовательные учреждения, в том числе посещающих группы кратковременного пребывания, выдача новогодних подарков будет осуществляться по месту прикрепления детей к образовательному учреждению. Воспитанники детских домов, дома ребенка получат новогодние подарки по месту проживания.

Для неорганизованных (не посещающих образовательные учреждения, а также которым предоставлено место в детском саду, но не зачисленным в образовательное учреждение) детей всех категорий в возрасте от 2 до 15 лет (включительно) новогодние подарки будут выдаваться в территориальных отделениях ГКУ СО "Комплексный центр социального обслуживания Центрального округа" по следующим адресам:

- Автозаводский район, б-р Орджоникидзе, 16, т. 77-47-12, 31-87-96, 95-21-25;

- Центральный район, ул. Карбышева, 9, т. 31-14-10, 77-19-43;

- Комсомольский район, ул. Никонова, 2, т. , 79-89-08.

Новогодние подарки неорганизованным детям будут выдаваться родителям (законным представителям) по месту регистрации при наличии паспорта и свидетельства о рождении ребенка.

Ориентировочно поставка новогодних подарков в Тольятти будет осуществляться после 20.11.2017 и до 15.12.2017. К Новому году их получат 100% детей (112777 чел.).

Подробную информацию можно получить в департаменте образования администрации Тольятти: 544-433 (доб. 3891).