Сегодня, уже в 22 раз, стартует Первенство Приволжского федерального округа памяти Мастеров Спорта СССР Владимира и Игоря Герасимовых. Победители этих соревнований получают путёвку на Первенство России, которое пройдёт с 10 по 17 февраля в Республике Коми, в городе Сыктывкар.

От школы бокса Тольятти (СДЮСШОР 11) участие примут 4 спортсмена, которые ранее прошли отборочные этапы:

1. Раял Мамедов52кг. (тр. Деви Гогия)

2. Глеб Чеботарь 81 кг. (тр. Власов И.А)

3. Даниил Низамеев64 кг. (Тр. Макаров В.В)

4. Николай Николаев 75кг. (тр. Кочетков И.С, Наумов Н.О)

Битвы турнира будут проходить на рингах спорткомплекса «Акробат» до 20 января. Торжественное открытие сегодня в 16-00.