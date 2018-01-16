слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
16 января 2018
10:18:32

Юные боксеры Поволжья съехались в Тольятти

Сегодня, уже в 22 раз, стартует Первенство Приволжского федерального округа памяти Мастеров Спорта СССР Владимира и Игоря Герасимовых. Победители этих соревнований получают путёвку на Первенство России, которое пройдёт с 10 по 17 февраля в Республике Коми, в городе Сыктывкар.

От школы бокса Тольятти (СДЮСШОР 11) участие примут 4 спортсмена, которые ранее прошли отборочные этапы:
1. Раял Мамедов52кг. (тр. Деви Гогия)
2. Глеб Чеботарь 81 кг. (тр. Власов И.А)
3. Даниил Низамеев64 кг. (Тр. Макаров В.В)
4. Николай Николаев 75кг. (тр. Кочетков И.С, Наумов Н.О)

Битвы турнира будут проходить на рингах спорткомплекса «Акробат» до 20 января. Торжественное открытие сегодня в 16-00.




Последние новости Тольятти

16 января
10:49
Тольяттинских детишек приглашают в санатории

Путевку могут получить родители ребят в возрасте от 6 до 18 лет

16 января
10:42
В Тольятти приступают к информированию избирателей о выборах Президента РФ

Об этом сегодня сообщили в горадминистрации

16 января
10:27
В школах Самарской области усилят меры безопасности после ЧП в Перми

Об этом сообщает минобрнауки региона

16 января
10:05
В Курганской области аннулировали собранные на двух предприятиях подписи в поддержку Владимира Путина

В избирательном штабе признали, что их собирали в рабочее время в нарушение закона

16 января
9:53
Полиция Тольятти вмешалась в процесс передачи крупной взятки

Оперуполномоченному исправительной колоний пообещали полмиллиона рублей

16 января
9:43
АВТОВАЗ планирует расширить перечень версий автомобиля LADA XRAY

В этом году модель может получить модификацию с приставкой «Кросс»

16 января
9:23
Российские производители приняли «в штыки» новую версию стратегии формирования здорового образа жизни

Ее подготовили в Минздраве


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+