Спасателями Центра Гражданской Защиты был отработан очередной «детский вызов». Помощь потребовалась 8-летней Полине в ДК 40 лет ВЛКСМ на улице Мурысева в Комсомольском районе, рассказал руководитель Центра Андрей Дербенев. Девочка надела на палец гардеробный номер, который впоследствии не смогла самостоятельно снять.
Попытки взрослых освободить руку ребенка не увенчались успехом, после чего на место были вызваны спасатели. На «спасательную операцию» ушло около 20 минут. Номерок оказался «старой закалки» - толстая вязкая латунь, к тому же спасателям пришлось работать в «ювелирных» условиях и постараться не повредить руку девочки. Надо отдать должное - Полина стойко держалась до конца и после освобождения устроила фотосессию.
Фото Андрей Дербенев
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