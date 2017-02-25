Солистка Образцовой вокальной студии «Мелодия» выступит 1 марта на сцене Детского Дома Культуры. Начало концерта в 18:00.



Выступление тольяттинки в телешоу не оставило равнодушными как жителей Тольятти, так и многочисленных зрителей из других городов страны. Члены жюри «Голоса» и сами не скрывали, что впечатлены исполнением юного таланта, однако по какой-то причине ни один из них не повернулся к Диане, напоминает TLTgorod ,



На следующий день Рунет буквально взорвался от негодования возмущенных зрителей. Многие комментаторы сошлись во мнении, что девочка слишком хороша для этого шоу и этих членов жюри. Не удивительно, что совсем скоро на площадке https://www.change.org/p/юрий-аксюта-дайте-второй-шан.. появилась петиция, авторы которого требуют предоставить Диане второй шанс.