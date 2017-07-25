Это будет уже 25-я по счету картина про агента "007". Дату объявили компании Eon Productions и Metro-Goldwyn-Mayer. Правда, пока неизвестно, останется ли исполнителем главной роли Дэниел Крейг.
На сегодня уверенно можно назвать только имена сценаристов — Нил Пёрвис и Роберт Уэйд, авторы «Казино «Рояль», «Кванта милосердия», «Координат «Скайфолл» и «Спектра».
Источник Говорит Москва
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