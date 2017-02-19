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19 февраля 2017
08:39:06

На чемпионате мира по биатлону в Австрии перепутали российский гимн

Накануне мужская сборная России выиграла золотую медаль в эстафете. Церемония награждения состоялась вечером, и когда наши парни взошли на верхнюю ступень мъедестала почета, организаторы по ошибке  включили гимн, который был российским до 2001 года.

Комментатор Дмитрий Губрниев подбежал к нашим биталонистам с микрофоном, и состоялось вытсупление а-капелла. А затем нашлась нужная фонограмма, и гимн все-таки прозвучал. Виновникам инцидента грозит штраф.




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Об этом сообщает в своем блоге депутат Михаил Матвеев

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