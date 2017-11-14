На финансовую поддержку могут рассчитывать те, у кого размер пенсии не превышает 13,5 тысяч рублей. Денежные выплаты возобновлены с 1 ноября.

Как сообщила руководитель Главного управления соцзащиты населения Марина Братанова, тем, кто получает пенсию по линии пенсионного фонда, социальная выплата уже произведена в автоматизированном режиме. Специально обращаться в органы социальной защиты не требуется. Исключение составляют пенсионеры льготной категории, работающие в силовых ведомствах. Информация о них в органах соцзащиты отсутствует, поэтому таким гражданам до 5 декабря необходимо предоставить в органы социальной поддержки справку о размере пенсии.

Размеры «вернувшихся» выплат практически соответствуют прежним и составляют, в зависимости от категории льготника, от 621 до 1119 рублей в месяц.