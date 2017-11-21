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21 ноября 2017
08:56:15

Евросоюз ужесточит контроль на въезде в Шенгенскую зону для иностранцев

Новая система призвана усилить борьбу с терроризмом и частично автоматизировать работу пограничных служб. Новые правила коснутся граждан стран, не входящих в Евросоюз. Вся информация о них будет фиксироваться в специальной базе. Там же будут храниться данные о тех, кому в пересечении границы отказано. Доступ к базе получат европейские правоохранительные органы.

Впрочем, из пресс-релиза Совета ЕС не до конца понятно, будет ли запрещен въезд на всю территорию Шенгенской зоны тем гражданам, для которых закрыты границы одного из государств-участников соглашения. Как ожидается, новая система позволит ускорить работу пограничных пунктов.

Кроме того, паспорта въезжающих и выезжающих иностранцев будут сканироваться, а не проштамповываться – это должно помочь избежать подделок документов.

Источник Эхо Москвы




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