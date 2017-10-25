Арктический воздух, охвативший Русскую равнину, заметно снизил температурный режим. В средней полосе страны на этой неделе отмечаются нешуточные ночные заморозки. И уходить холод пока не собирается. Более того, в центре страны с отходом антициклона постепенно возрастёт вероятность осадков. Так что погода обещает быть не только холодной, но и сырой. В Тольятти осадков стоит ожидать не раньше выходных.