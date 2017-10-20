Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

«В ближайшие выходные достигнет своего максимума метеорный поток в созвездии Ориона — Ориониды, связанный с кометой Галлея. Последний раз она пролетала мимо Земли в 1986 году, однако ее оторвавшиеся частицы ежегодно достигают земной атмосферы дважды в год, образуя метеорные потоки: весной — Майские Аквариды, а осенью — Ориониды», — говорится в сообщении.

Наблюдать Ориониды лучше всего с полуночи до утра, в юго-восточной части неба при ясной погоде.