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24 июля 2017
07:04:40

Еще одну смертельную аварию на трассе М-5 принесли минувшие выходные

Она произошла на 953-м километре федеральной автодороги.  По данным полиции, 46-летний водитель автомобиля «Инфинити» не справился с управлением, выехал на «встречку», где допустил столкновение с автомобилем марки "Опель Корса".

В результате ДТП два человека получили травмы различной степени тяжести, еще двое – женщина и девочка - от полученных травм скончались. По факту ДТП полицейскими проводится проверка.

 




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