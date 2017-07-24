Она произошла на 953-м километре федеральной автодороги. По данным полиции, 46-летний водитель автомобиля «Инфинити» не справился с управлением, выехал на «встречку», где допустил столкновение с автомобилем марки "Опель Корса".

В результате ДТП два человека получили травмы различной степени тяжести, еще двое – женщина и девочка - от полученных травм скончались. По факту ДТП полицейскими проводится проверка.