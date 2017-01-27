В Самаре выясняются обстоятельства получения девушкой телесных повреждений, в результате схода снега с дома, сообщили в Следственном Управлении СКР по Самарской области.

Снег попал на 17-летнюю жительницу областной столицы, которая получила травму головы. Девушка незамедлительно была доставлена больницу. В настоящее время угрозы для ее жизни и здоровья нет.

По данному факту начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось о том, что упавшая с крыши глыба снега травмировала в Самаре 6-месячного младенца.