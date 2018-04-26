Деревья для нее закупили на средства, которые собрали жители нашего города, а это более 200 тысяч рублей. Как говорят организаторы, денег хватит на то, чтобы покрыть растительностью 6 гектаров лесных территорий. Посадки пройдут в 59 лесном квартале между Портпоселком и Комсомольским районом. Всем необходимым инструментом и перчатками участников акции обеспечат.

Приглашаются все желающие. Будут и бесплатные автобусы. Они стартуют в 10 утра из трех точек города. Это площадь Свободы (со стороны театра кукол «Пилигрим»), парковка ТРК «Вега» (со стороны ул. Спортивная) и площади у Речного вокзала.