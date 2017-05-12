«Тарзания» будет работать на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Труд» в Центральном районе.
Как пишет «Сититраффик», парк будет состоять из платформ трех маршрутов. Детский маршрут расположат на высоте полуметра, средний - на трехметровой высоте, ну а платформу взрослого маршрута соорудят на высоте 6,2 м.
Испытания предусмотрены самые разнообразные - параболообразная сетка, разнообразные мостики, паутина, бочки, бревно с хвостами, обезьянья переправа, канатоходец, подвесные поддоны, ступени и бревна. Каждый маршрут будет оснащен линиями страховки, добавляет издание.
Поставщик веревочного парка определится по результатам аукциона 5 июня.
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