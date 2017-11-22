В ближайший вторник, 28 ноября, в городе пройдет выездной прием заместителя главы регионального Минздрава Сергея Вдовенко. Он готов выслушать все о проблемах в получении и оказании квалифицированной медицинской помощи, о работе медицинских учреждений и других вопросах здравоохранения.

Записаться на прием можно в администрации по телефону: 54-37-33. Прием на этот раз пройдет в поликлинике №2 по адресу: ул.Горького, 61, начало в 10 утра.