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19 апреля 2018
11:51:56

Еще один преподаватель тольяттинского госуниверситета попался на взятке

Об этом сообщают следственные органы Самарской области. По данным пресс-службы СКР региона, в марте этого года доцент университета получил от 14 тысяч рублей за закрытие академической задолженности. Было возбуждено уголовное дело.

Напомним, не так давно, доцент этого же вуза также стал фигурантом коррупционного дела: 4 студента собрали ему 12 тысяч рублей в уплату за хорошие отметки на экзамене. Сейчас расследование этих дел продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства преступлений.




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