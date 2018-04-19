Об этом сообщают следственные органы Самарской области. По данным пресс-службы СКР региона, в марте этого года доцент университета получил от 14 тысяч рублей за закрытие академической задолженности. Было возбуждено уголовное дело.

Напомним , не так давно, доцент этого же вуза также стал фигурантом коррупционного дела: 4 студента собрали ему 12 тысяч рублей в уплату за хорошие отметки на экзамене. Сейчас расследование этих дел продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства преступлений.