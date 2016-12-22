На днях ночью на улице Автостроителей инспекторы ДПС за нарушение ПДД остановили автомобиль ВАЗ-21099.Машиной управлял 27-летний местный житель. Почуяв резкий запах алкоголя, исходивший от мужчины, полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила, что автомобилист нетрезв.

Всего четыре месяца назад по постановлению мирового судьи этого гражданина уже привлекли к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Ему назначили штраф и лишили прав на полтора года. Теперь в отношении любителя горячительного возбуждено уголовное дело, которое грозит ему лишением свободы.