слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
22 декабря 2016
11:44:07

Еще один любитель выпить за рулем в Тольятти поплатится за свою пагубную страсть

На днях ночью на улице Автостроителей инспекторы ДПС за нарушение ПДД остановили  автомобиль ВАЗ-21099.Машиной управлял 27-летний местный житель. Почуяв резкий запах алкоголя, исходивший от мужчины, полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила, что автомобилист нетрезв.

Всего четыре месяца назад по постановлению мирового судьи этого гражданина уже привлекли к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Ему назначили штраф и лишили прав на полтора года. Теперь в отношении любителя горячительного возбуждено уголовное дело, которое грозит ему лишением свободы.




Последние новости Тольятти

22 декабря
19:24
Настойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептам

С такой инициативой выступает правительство

22 декабря
18:12
Региональный оператор снижает объемы капремонта жилья в Тольятти

Одна из причин — неплатежи населения

22 декабря
17:11
В Москве умер внук Иосифа Сталина

Причина смерти 80-летнего Евгения Джугашвили пока неизвестна.

22 декабря
17:06
РЭУ ГИБДД Тольятти будет работать и в новогодние каникулы

Правда, не каждый день

22 декабря
15:56
Как выбрать продукты для новогоднего стола и не сожалеть об этом

Роскачество подготовило рекомендации потребителям

22 декабря
15:48
В 2017 году тариф системы "Платон" вырастет в два раза

Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов

22 декабря
15:33
В Латвии выпустили прозрачную монету

Она изготовлена из особого керамического материала

© 1998-2016 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+