По прогнозам синоптиков, он должен был немного стихнуть сегодня, но пока этого не происходит.

В диспетчерской департамента городского хозяйства администрации Тольятти сообщили, что сегодня днем в городе и на территории Ставропольского района юго-восточный ветер останется порывистым, скорость его временами будет достигать 15-18 метров в секунду.

Ожидается метель с видимостью 1-2 км. Водителям рекомендовано быть предельно внимательными, особенно на загородных трассах.