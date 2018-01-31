По прогнозам синоптиков, он должен был немного стихнуть сегодня, но пока этого не происходит.
В диспетчерской департамента городского хозяйства администрации Тольятти сообщили, что сегодня днем в городе и на территории Ставропольского района юго-восточный ветер останется порывистым, скорость его временами будет достигать 15-18 метров в секунду.
Ожидается метель с видимостью 1-2 км. Водителям рекомендовано быть предельно внимательными, особенно на загородных трассах.
Они решили, что в России вот-вот введут процедуру сдачи теоретического экзамена при замене прав
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регионального Минздрава
Сам виноват, говорят в ГИБДД, переходил проезжую часть в неустановленном месте
Предстоящей ночью впервые за почти 150 лет на небе одновременно будут «кровавое» лунное затмение, суперлуние и голубая Луна
В краеведческом музее торжественно открылась выставка «Подарки городу»
Депутаты губернской думы сегодня, на первом заседании весенней сессии, в очередной раз отказались рассматривать вопрос об отмене
Сотруднику службы пообещали 200 тысяч рублей