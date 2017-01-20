В Госдуме предлагают ужесточить наказание за производство контрафактного алкоголя. В Госдуме разработали проект поправок в Уголовный кодекс. Депутат Владимир Сысоев настаивает на том, чтобы сделать эту статью «особо тяжкой».

Согласно проекту, за производство, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт контрафактного алкоголя, повлекшие за собой последствия, предусмотрено наказание в виде штрафа до 10 млн рублей. В случае организации группой лиц, помимо штрафов виновным может грозить до 20 лет лишения свободы.