Такие сроки были озвучены на совещании по урегулированию вопросов долевого строительства или, проще говоря, по проблемам обманутых дольщиков.

Как говорят в горадминистрации, дело хотя и медленно, но все же сдвинулось с места. Новому застройщику будет предоставлен компенсационный земельный участок. Предположительно планируется в начале декабря этого года заключить инвестиционное соглашение.

Если оптимистично смотреть на вещи, в марте уже может появиться проектная документация с экспертизой, и фактически можно будет приступать к строительству. На завершение всех мероприятий по предварительным расчетам потребуется 6 месяцев.

Глава города Сергей Анташев рекомендовал настроить будущего застройщика на то, чтобы за рамки 2018 года достройка объекта не выходила. Проблема должна быть закрыта именно в следующем году.