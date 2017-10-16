Такие сроки были озвучены на совещании по урегулированию вопросов долевого строительства или, проще говоря, по проблемам обманутых дольщиков.
Как говорят в горадминистрации, дело хотя и медленно, но все же сдвинулось с места. Новому застройщику будет предоставлен компенсационный земельный участок. Предположительно планируется в начале декабря этого года заключить инвестиционное соглашение.
Если оптимистично смотреть на вещи, в марте уже может появиться проектная документация с экспертизой, и фактически можно будет приступать к строительству. На завершение всех мероприятий по предварительным расчетам потребуется 6 месяцев.
Глава города Сергей Анташев рекомендовал настроить будущего застройщика на то, чтобы за рамки 2018 года достройка объекта не выходила. Проблема должна быть закрыта именно в следующем году.
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