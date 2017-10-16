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16 октября 2017
11:05:35

Еще год отвели власти Тольятти на достройку дома по Южному шоссе, 45

Такие сроки были озвучены на совещании по урегулированию вопросов долевого строительства или, проще говоря, по проблемам обманутых дольщиков.

Как говорят в горадминистрации, дело хотя и медленно, но все же сдвинулось с места. Новому застройщику будет предоставлен компенсационный земельный участок. Предположительно планируется в начале декабря этого года заключить инвестиционное соглашение.

Если оптимистично смотреть на вещи, в марте уже может появиться проектная документация с экспертизой, и фактически можно будет приступать к строительству. На завершение всех мероприятий по предварительным расчетам потребуется 6 месяцев.

Глава города Сергей Анташев рекомендовал настроить будущего застройщика на то, чтобы за рамки 2018 года достройка объекта не выходила. Проблема должна быть закрыта именно в следующем году.




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