В соревнованиях, которые сейчас проходят в Турции, в городе Самсуне, принимают участие 15 спортсменов из Самарской области. Накануне были разыграны комплекты медалей в велоспорте-маунтинбайке в дисциплине олимпийский кросс-кантри.
У женщин чемпионкой стала воспитанница тольяттинской СДЮСШОР «Велотол» Ксения Калибина. В той же дисциплине у мужчин серебро завоевал еще один тольяттинец Алексей Кудрин.
Несколько дней назад еще один тольяттинский велосипедист Илья Гутенев выиграл здесь «золото» в спринте на 1000 м.
Плату начнут взимать с 1 мая следующего года
Их невозможно использовать для слежки
В настоящий момент готовность объекта составляет более 70%
Об этом сообщает пресс-служба клуба
Об этом сообщают активисты Общероссийского народного фронта Самарской области
Он сейчас проходит в венгерском Дьёре.
Как сообщили в горадминистрации, речь идет о центре «Мои Документы» на улице Мира, 84