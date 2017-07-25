В соревнованиях, которые сейчас проходят в Турции, в городе Самсуне, принимают участие 15 спортсменов из Самарской области. Накануне были разыграны комплекты медалей в велоспорте-маунтинбайке в дисциплине олимпийский кросс-кантри.

У женщин чемпионкой стала воспитанница тольяттинской СДЮСШОР «Велотол» Ксения Калибина. В той же дисциплине у мужчин серебро завоевал еще один тольяттинец Алексей Кудрин.

Несколько дней назад еще один тольяттинский велосипедист Илья Гутенев выиграл здесь «золото» в спринте на 1000 м.