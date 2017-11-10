Об этом было объявлено на заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, состоявшемся в правительстве региона.
По информации ГИБДД, в 2017 году в Самарской области наблюдается рост ДТП с участием детей, причем количество подобных инцидентов растет и в Тольятти, и в Самаре, и в Сызрани.
Главам городов региона поручено разработать программу по обустройству улично-дорожной сети искусственными дорожными неровностями на дворовых территориях. А ГИБДД рекомендовано организовать проведение разъяснительной и обучающей работы с детьми в школах и в социальных сетях.
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