Об этом было объявлено на заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, состоявшемся в правительстве региона.

По информации ГИБДД, в 2017 году в Самарской области наблюдается рост ДТП с участием детей, причем количество подобных инцидентов растет и в Тольятти, и в Самаре, и в Сызрани.

Главам городов региона поручено разработать программу по обустройству улично-дорожной сети искусственными дорожными неровностями на дворовых территориях. А ГИБДД рекомендовано организовать проведение разъяснительной и обучающей работы с детьми в школах и в социальных сетях.