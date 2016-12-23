Их обнародовала полиция.

Фото: 63.mvd.ru

Инцидент произошел около 5 утра, и, как пояснили в ГУ МВД по Самарской области, случилось это после того, фура врезалась в легковушку.

Из собранных полицейскими материалов следует, что большегруз после столкновения с автомобилем «Skoda» продолжил движение и совершил наезд на кирпичное строение стационарного поста ДПС.

Сотрудников полиции в этот момент в помещении не было. По данным инспекторов ГИБДД, водитель большегруза находился в трезвом состоянии, он госпитализирован с травмами головы.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все подробности случившегося.