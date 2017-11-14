В городе определен перечень мест, где в этом году можно будет официально продавать хвойную продукцию. Всего работать будет 31 муниципальная площадка. Из них в Автозаводском районе разместится 19 объектов, в Центральном – 8 и в Комсомольском районе – 4. 1 января площадки, занятые ёлками, должны быть чистыми.
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