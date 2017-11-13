Такое количество вариантов размещения выбрано по итогам проведенного аукциона, пишет «День города ».

Издание отмечает, что продажа хвойной продукции разрешена не только на муниципальной земле, поэтому возможностей купить новогоднее дерево недалеко от дома окажется больше. Правда, уже 1 января площадки, занятые ёлками на период с 10 по 31 декабря, должны быть чистыми — это требование исполнительной власти, все арендаторы с ним ознакомлены.