Такое количество вариантов размещения выбрано по итогам проведенного аукциона, пишет «День города».
Издание отмечает, что продажа хвойной продукции разрешена не только на муниципальной земле, поэтому возможностей купить новогоднее дерево недалеко от дома окажется больше. Правда, уже 1 января площадки, занятые ёлками на период с 10 по 31 декабря, должны быть чистыми — это требование исполнительной власти, все арендаторы с ним ознакомлены.
Свыше 800 домов Жигморя ограничат в подаче газа завтра, 14 ноября...
На сегодняшний день в город прибыло 17 машин...
Голосование за будущего президента пройдёт в марте 2018 года...
Водитель из Тольятти чуть не понес расходы в 60 с лишним тысяч рублей за вовремя неоплаченные штрафы...
Житель Самары поймал щуку весом до 10 кг...ФОТО
Сегодня Сергей Анташев официально представил руководителя аппарата администрации Татьяну Блинову...
Она таит в себе немало опасностей, уверены специалисты...