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30 октября 2017
13:39:17

Елена Летучая перейдет на Первый канал

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник, близкий к руководству телекомпании.

Летучая будет курировать аналог передачи «Ревизорро», но в сфере социальных учреждений: больниц, поликлиник и так далее. Источник также добавил, что пригласить телеведущую руководству Первого канала предложил Иван Ургант.

Официальных комментариев от Первого канала, телеканала «Пятница», а также от самой Летучей пока не поступало.

Елена Летучая была ведущей и продюсером программы «Ревизорро» на телеканале «Пятница» с 2014 по 2016 год. Также она является автором документальных фильмов для телеканалов ТВ3, СТС и «Пятница».




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