C 1 марта они подорожают почти в 2,5 раза. В обнародованном решении МИД АРЕ указывается, что "стоимость въездных виз повышается с $25 до $60, многократных - до $70".

Соответствующие уведомления уже направлены на все пограничные пункты страны: аэропорты, морские порты и наземные погранпереходы. Эта мера коснется как туристов, приобретающих визу на границе, так и тех, кто получает визу заранее через консульскую службу.

Первоначально рассматривался вопрос о повышении визового сбора сразу с $25 до $100. Последний раз египетские власти увеличивали стоимость виз с $15 до $25 в 2014 году.