Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева в эфире телеканала "Россия 24". Она также напомнила, что министерство намерено бороться против "натаскивания" школьников исключительно на сдачу ЕГЭ.
При этом одним из главных плюсов экзамена, по мнению Васильевой, является возможность поступления в ведущие вузы для выпускников из разных регионов страны.
Источник Маяк
В горадминистрации рапортуют о скором начале дворов...
Новая набережная включена в обзорный кольцевой туристический маршрут Тольятти...
40-летний житель города еще в марте 2015 рассказывал, что от его дома на улице Матросова похищен автомобиль «LADA KALINA»...
В многоквартирных домах ремонт неработающих лифтов не должен превышать 24 часов...
Такой законопроект разработан ведомством и размещен на сайте нормативных актов...
Программа такова...
Процент акцизных отчислений от продажи алкоголя на конкретной территории будет возвращаться в микрорайон...