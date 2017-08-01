Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева в эфире телеканала "Россия 24". Она также напомнила, что министерство намерено бороться против "натаскивания" школьников исключительно на сдачу ЕГЭ.

При этом одним из главных плюсов экзамена, по мнению Васильевой, является возможность поступления в ведущие вузы для выпускников из разных регионов страны.