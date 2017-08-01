слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
01 августа 2017
08:08:11

ЕГЭ в России вряд ли когда-нибудь отменят

Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева в эфире телеканала "Россия 24".  Она также напомнила, что министерство намерено бороться против "натаскивания" школьников исключительно на сдачу ЕГЭ.

При этом одним из главных плюсов экзамена, по мнению Васильевой, является возможность поступления в ведущие вузы для выпускников из разных регионов страны.

Источник Маяк




Последние новости Тольятти

01 августа
12:42
Тольяттинские дворы благоустроят к октябрю

В горадминистрации рапортуют о скором начале дворов...

01 августа
12:35
Набережную Комсомольского района попытались сделать чище

Новая набережная включена в обзорный кольцевой туристический маршрут Тольятти...

01 августа
12:25
Тольяттинские полицейские раскрыли кражу машины, которую угнали 2 года назад

40-летний житель города еще в марте 2015 рассказывал, что от его дома на улице Матросова похищен автомобиль «LADA KALINA»...

01 августа
12:18
Для лифтеров вступили в силу новые правила

В многоквартирных домах ремонт неработающих лифтов не должен превышать 24 часов...

01 августа
12:13
Минфин предлагает продавать алкоголь через интернет

Такой законопроект разработан ведомством и размещен на сайте нормативных актов...

01 августа
11:22
День ВДВ отметят в Тольятти завтра

Программа такова...

01 августа
10:57
У жителей Тольятти появится дополнительный стимул сообщать о точках продаж «левого» алкоголя

Процент акцизных отчислений от продажи алкоголя на конкретной территории будет возвращаться в микрорайон...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+