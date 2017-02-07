Сегодня родители смогут пройти всю процедуру единого госэкзамена - от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен, пишет ТАСС.
В рамках акции мамы и папы зарегистрируются на сдачу экзамена, заполнят бланки, увидят, как идёт контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, напишут небольшую работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на экзаменах, и узнают свой результат.
Сегодня акцию проводят около 50 регионов России, в остальных подобные мероприятия пройдут в течение месяца.
Кстати, по словам замглавы федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева, содержательных изменений в ЕГЭ по сравнению с прошлым годом нет за исключением отказа от тестовой части еще в трех предметах – химии, физике и биологии.
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