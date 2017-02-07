слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
07 февраля 2017
10:11:09

ЕГЭ сдадут сегодня взрослые

Сегодня родители смогут пройти всю процедуру единого госэкзамена - от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен, пишет ТАСС.

В рамках акции мамы и папы зарегистрируются на сдачу экзамена, заполнят бланки, увидят, как идёт контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, напишут небольшую работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на экзаменах, и узнают свой результат.

Сегодня акцию проводят около 50 регионов России, в остальных подобные мероприятия пройдут в течение месяца.

Кстати, по словам замглавы федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева, содержательных изменений в ЕГЭ по сравнению с прошлым годом нет за исключением отказа от тестовой части еще в трех предметах – химии, физике и биологии.

 




Последние новости Тольятти

07 февраля
15:22
На дорогах Самарской области открыты мобильные пункты обогрева

Местами по области ожидается до -29...

07 февраля
14:57
Мужчина за волосы удержал жену, падавшую с 20-метровой высоты

На видео, которое публикует издание, видно, как мужчина стоит на решетке окна последнего этажа и ...

07 февраля
14:52
Детский технопарк планируется запустить в Самарской области в сентябре

Одна из площадок «Кванториума – 63 регион» разместится в Тольятти...

07 февраля
12:49
Штрафы для водителей, которые не пропускают пешеходов на переходах, будут увеличены

Автомобилистов будут штрафовать и за отказ пропустить велосипедистов...

07 февраля
12:20
Самарских медиков обвиняют в избиении пациентки

В областной столице проводится проверка по заявлению об избиении врачами пенсионерки...

07 февраля
12:12
Иномарка протаранила машину Скорой помощи в Жигулевске

Причем неотложка двигалась с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом...ФОТО

07 февраля
11:54
Из Москвы в Казань пустят поезда, способные разгоняться до 400 км/час

Движение по скоростной дороге планируется открыть в 2020 году...

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+