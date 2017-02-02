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02 февраля 2017
22:03:02

Едва живого жителя губернии спасатели подобрали на льду и вернули к жизни

Мужчина 55 лет почти замерз. Сегодня вечером около острова Большое Толовое очевидец увидел с берега, что на льду Волги лежит без движения человек и позвонил спасателям. Дежурная  смена на аварийно-спасательном автомобиле срочно прибыли к месту и обнаружила занесенного снегом пострадавшего в неадекватном состоянии. В результате воздействия низких температур у него наблюдалось обморожение конечностей.

Мужчину привели в чувство, накрыли  изотермическим покрывалом, на носилках доставили на берег и  передали врачам скорой медицинской помощи. Благодаря своевременному обращению очевидца к спасателям удалось спасти человеческую жизнь. Сильная метель и темное время суток могли значительно осложнить проведение поисково-спасательных работ на акватории Волги.




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