Мужчина 55 лет почти замерз. Сегодня вечером около острова Большое Толовое очевидец увидел с берега, что на льду Волги лежит без движения человек и позвонил спасателям. Дежурная смена на аварийно-спасательном автомобиле срочно прибыли к месту и обнаружила занесенного снегом пострадавшего в неадекватном состоянии. В результате воздействия низких температур у него наблюдалось обморожение конечностей.

Мужчину привели в чувство, накрыли изотермическим покрывалом, на носилках доставили на берег и передали врачам скорой медицинской помощи. Благодаря своевременному обращению очевидца к спасателям удалось спасти человеческую жизнь. Сильная метель и темное время суток могли значительно осложнить проведение поисково-спасательных работ на акватории Волги.