Как сообщили в пресс-службе регионального правительства - из-за сложной ледовой ситуации. Переправа начала работать в субботу утром, но уже во второй половине дня ее пришлось прекратить. Ледовые торосы рвут гибкое ограждение судов на воздушной подушке.

Сейчас прорабатывается вопрос осуществления перевозок по альтернативному маршруту с 26 декабря. О начале перевозок будет сообщено дополнительно.

Фото: РЕЧФЛОТ-63