Как сообщили в пресс-службе регионального правительства - из-за сложной ледовой ситуации. Переправа начала работать в субботу утром, но уже во второй половине дня ее пришлось прекратить. Ледовые торосы рвут гибкое ограждение судов на воздушной подушке.
Сейчас прорабатывается вопрос осуществления перевозок по альтернативному маршруту с 26 декабря. О начале перевозок будет сообщено дополнительно.
Фото: РЕЧФЛОТ-63
Как сообщает пресс-служба нацпарка, это случилось в минувшую субботу
Если на рейсе будут свободные места
Заезд теперь возможен только с Аэропортовского шоссе
Как рассказали в ГИБДД, за минувшие сутки на территории области зарегистрировано 23 аварии
Об этом рассказали в региональном минздраве
С 1 января вступают в силу поправки в Налоговый кодекс
Минувшей ночью на дороги города вышли 77 единиц, которые израсходовали 790 тон противогололедных материалов