Российские власти обсуждают введение «светофорной» маркировки еды по степени ее вредности для здоровья, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью «АиФ».
«Красный цвет — ешь, если нравится, но учти, что через какое-то время начнешь, например, толстеть. Желтый цвет — более или менее полезное. Зеленый — самые качественные и экологически чистые продукты», — сказал Иванов.
Сергей Иванов считает, что необходимо информировать людей и дать им право выбора.
Депутаты Госдумы шестого созыва выступали с инициативой, чтобы реклама фастфуда и упаковки в ресторанах быстрого питания содержали предупредительную информацию о вреде чрезмерного и систематического потребления подобных продуктов. Кроме этого, предлагалось позаимствовать практику размещения на упаковках табачных изделий изображений последствий болезней, которые может вызвать регулярное потребление того или иного продукта в ресторане быстрого питания.
Источник НСН
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