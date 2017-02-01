Российские власти обсуждают введение «светофорной» маркировки еды по степени ее вредности для здоровья, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью «АиФ».

«Красный цвет — ешь, если нравится, но учти, что через какое-то время начнешь, например, толстеть. Желтый цвет — более или менее полезное. Зеленый — самые качественные и экологически чистые продукты», — сказал Иванов.

Сергей Иванов считает, что необходимо информировать людей и дать им право выбора.

Депутаты Госдумы шестого созыва выступали с инициативой, чтобы реклама фастфуда и упаковки в ресторанах быстрого питания содержали предупредительную информацию о вреде чрезмерного и систематического потребления подобных продуктов. Кроме этого, предлагалось позаимствовать практику размещения на упаковках табачных изделий изображений последствий болезней, которые может вызвать регулярное потребление того или иного продукта в ресторане быстрого питания.