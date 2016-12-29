Это позволит сократить случаи, когда люди покупают наклейки для инвалидов на машины и неправомерно пользуются льготами. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат напомнил, что за неправомерное использование знака «Инвалид» на машинах уже предусмотрено наказание. Но ограничение свободной продажи этих наклеек ничего не изменит. По его словам, нужно использовать современные технологии.

Например, инспектор ГИБДД, заметив автомобиль на парковке для инвалидов, может проверить его наличие в специальной базе. Следить за автомобилями для инвалидов смогут и дорожные камеры.

Кроме того, по мнению депутата, создание реестра позволит ездить инвалидам по выделенной полосе для общественного транспорта.