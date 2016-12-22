Как стало известно «Ъ», на совещании глав региональных избиркомов председатель Центризбиркома Элла Памфилова допустила возможность отмены единого дня голосования или его переноса на другую дату. Сейчас региональные выборы проходят раз в год в третье воскресенье сентября.
«Звучало предложение вернуться к практике законодательного ограничения числа бюллетеней, с которыми участковые комиссии могут работать одновременно. Когда членам УИК приходится за одну ночь обрабатывать сразу бюллетени и по выборам в Госдуму, и по выборам в заксобрание, и по муниципальным выборам, возрастает вероятность ошибок»,— пояснил один из участников совещания
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