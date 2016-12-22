Как стало известно «Ъ », на совещании глав региональных избиркомов председатель Центризбиркома Элла Памфилова допустила возможность отмены единого дня голосования или его переноса на другую дату. Сейчас региональные выборы проходят раз в год в третье воскресенье сентября.

«Звучало предложение вернуться к практике законодательного ограничения числа бюллетеней, с которыми участковые комиссии могут работать одновременно. Когда членам УИК приходится за одну ночь обрабатывать сразу бюллетени и по выборам в Госдуму, и по выборам в заксобрание, и по муниципальным выборам, возрастает вероятность ошибок»,— пояснил один из участников совещания